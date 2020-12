Namíbia: Partido histórico, a Swapo, varrido das áreas urbanas nas eleições locais

A Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO), partido histórico que Governa a Namíbia desde a independência, em 1990, apesar de os resultados ainda não serem oficiais, acaba de perder o controlo das grandes áreas urbanas do país nas eleições locais que tiveram lugar na passada semana.