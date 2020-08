No Dia Internacional das Vítimas dos Atos de Violência Baseada na Religião ou Crença, criado pelas Nações Unidas no ano passado, o Papa Francisco escolheu as redes sociais para "Deus não precisa que ninguém o defenda" e que o seu nome não deve ser usado para fomentar ódios e violência.

Este dia, criado apenas em 2019, coincidiu no calendário com a visita de Francisco aos Emirados Árabes Unidos, onde o chefe da igreja católica assinou um documento denominado "da Fraternidade Eterna" com o imã Al Tayeb, onde é firmemente condenando o uso das religiões para alimentar ódios.

Agora, que, no Sábado, o mundo assinalou o 2º dia internacional que assinala e homenageia as Vítimas dos Atos de Violência Baseada na Religião ou Crença, Francisco diz ao mundo através do Twitter que o Criador não quer ver o seu nome usado com fins de fomento da violência e lançou um pedido nesse sentido.

"Todos devem parar de usar as religiões para incitar à violência e ao ódio e aos extremismos e fanatismos cegos", atirou o líder dos católicos nesta mensagem digital.