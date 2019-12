O beco está em polvorosa, tudo por causa dos novos biolos do ManQuem, que prometem melhorar a vida de todos na banda, com mais emprego, renda, negócios, oportunidades e tudo mais que poderá ajudar o pessoal a deixar os mambos malaiques, como a delinquência, prostituição, consumo excessivo e abusivo de drogas e bebidas alcoólicas e outros comportamentos desviantes, sem esquecer a frustração que paira nos nguimbos de muito bom e muita boa jovem que quer dar o litro de forma correcta para ter o justo com dignidade e que chegue para ter o quibeu de forma honrada.

ManQuem promete criar bué de mambos que elevarão o beco a beco universal, tal será a grandeza e a fama que esse canto da banda terá com os projectos e ideias que quer implementar e que pensa contar com apoio do PRODESI, PAC e outros incentivos financeiros do estado para alavancar os biolos.

Eis as ideias resultantes do aproveitamento que ele quer fazer da situação que o país sobrevive:

- Criação, para a venda nas suas fazendas, de pacaça, jacaré, quiombo (javali), veado, nunce, palanca vermelha, pangolim, paca e outros antílopes e outros animais que têm sido vítimas da caça irresponsável, criminosa e insustentável para a retirada da carne seca salgada e fumada, ossos, pele, chifres, escamas que alimentam um negócio com muita boa e má gente. A recente proibição da venda da carne de caça que o Ministério do Ambiente fez tornou o negócio mais raro e mais lucrativo, porque o preço subiu mais do que o salário da função pública. Por ser uma cena que faz parte da gastronomia angolana, sendo usada para acompanhar o funje, quer seja com óleo de palma, muteta e ervas (lombis) ou com óleo vegetal ou ainda apenas com sumate, a carne seca é muito procurada em todo o país por fazer parte da dieta dos mais variados extractos sociais urbanos e rurais.

