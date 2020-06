Pirilampos. Impressões de luz "a saracotear-se" no lençol escuro da noite. Luzes efémeras e fugazes, em "volteios" traquinas, jogando às escondidas com crianças de olhos límpidos. Duendes que enchem de ilusão os sonhos infantis. Florestas encantadas, apenas adivinhadas.

Havia luzinhas que se acendiam e apagavam, como estrelas cintilantes de enigmáticos firmamentos, no breu nocturno do jardim do Negage. Um útero mágico. Os pirilampos que nos alegravam a noite "não eram balas tracejantes". Permitiam-nos viagens por mundos imaginários e transformavam o nosso universo em algo incomensurável.

O pirilampo é algo frágil, como uma ideia. A sua luz, tão ténue na noite escura, "não é carvão em brasa". É filigrana, melodia delicada, desenho adivinhado na superfície de um lago adormecido. Parece poder ser apagada definitivamente com a mais leve das falsas intenções.

Ou pode resistir e iluminar o mundo. Um mundo (ideal) de pirilampos, a luz em cada um de nós, construindo um caminho comum, alegre e firme, "como requebro de dança feiticeira", onde a justiça impere. O pirilampo como lanterna de Diógenes.

Um universo de poesia.

Os pirilampos só existem se ousarmos acreditar. Se os protegermos. O descuido e o egoísmo não deixam lugar a que resistam tão frágeis criaturas. São companheiros do "unicórnio azul", o único, que cada um de nós possui, mas que se perdem, se são por nós esquecidos.

Perdidos, procuram um rosto, na multidão, onde encontrem a etérea claridade emitida por um qualquer pirilampo. O companheiro. O refúgio.

As crianças amam os pirilampos. Procuram no unicórnio a companhia de todos os dias.

Os homens, infelizmente, arruínam todas as utopias.

O pirilampo

não é

carvão em brasa

a saracotear-se

em noite escura

nem

bala tracejante

ferindo

o véu da noite

seu

volteio

é

requebro

de

dança

feiticeira

RUI EDUARDO (in "Aspiração")