Quando a ministra da Saúde, em Conferência de Imprensa de 24.05.20, afirma que "as relações com o Fundo Global (FG) nunca estiveram tão bem, até houve agora uma recente doação do Fundo a Angola..", está a usar um sofisma que ilude algumas boas almas das redes sociais, e o público, em geral, mas que os tribunais não deixam passar, quando exigem aos depoentes que digam "...a verdade, toda a verdade e apenas a verdade..."

A ministra disse verdade? Sim, o FG doou, recentemente, uma verba para o auxílio do controlo da Covid-19 a Angola e outros países.

Disse toda a verdade?

Vejamos o que diz o relatório de Auditoria sobre as Subvenções do Fundo Global na República de Angola, elaborado pelo GIG (Gabinete do Inspector-Geral), datado de 12.02.2020, em Genebra, e que pode ser consultado na internet, em Português e Inglês:

"... As subvenções do Fundo Global na República de Angola apresentam um mau desempenho. O desempenho das subvenções sofre de uma combinação de vários factores, incluindo os seguintes:

- fraca apropriação pelo país, incapacidade do Governo de cumprir compromissos nacionais;

- dados não fiáveis e estruturas de gestão ineficazes no Ministério da Saúde (MINSA).

Estas questões persistiram no país desde a última auditoria do GIG, de 2012, verificando-se poucos ou nenhuns progressos na sua resolução.

Como resultado, as subvenções do Fundo Global em Angola alcançaram um impacto programático reduzido, com um significativo aumento, tanto na mortalidade como na morbidade nas três doenças.

Este aspecto levanta questões estratégicas significativas em torno do papel das subvenções do Fundo Global neste ambiente operacional e da necessidade de desenvolver novas abordagens ao envolvimento com o país.

Existe uma necessidade fundamental e urgente de o secretariado conduzir uma reavaliação profunda do portefólio de Angola, incluindo a orientação das subvenções, as modalidades de implementação, o quadro de desempenho, os mecanismos de responsabilização e a monitorização das subvenções..."

