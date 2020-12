27 de Dezembro de 1991. A Companhia de Dança Contemporânea de Angola estreava-se no Teatro Avenida com a peça "A propósito de Lweji" da coreógrafa Ana Clara Guerra Marques, sua fundadora. Herdeira da Escola de Dança da Secretaria de Estado da Cultura, onde se formaram os bailarinos do seu primeiro elenco, a esta companhia se deve a abertura da dança angolana a outros domínios, nomeadamente à dança contemporânea da qual é pioneira.

O ano de 1991 torna-se, pois, o marco histórico de viragem da dança no nosso país, a partir do qual novas linguagens, novas estéticas e novas abordagens vêm inovar e agitar o então cenário conservador e de entretenimento a que esta linguagem artística estava circunscrita.

Eram caminhos novos, propostas diferentes e interventivas quer social quer politicamente. Os espectáculos aconteciam em palcos convencionais (no tempo em que ainda havia dois teatros em Luanda) e, pela primeira vez, também em espaços alternativos e em riscos de extinção, num apelo à importância dos mesmos, ao mesmo tempo que a dança se aproximava do público, das suas preocupações, das suas lutas e dos seus sonhos. As peças Corpusnágua (1992); Solidão (1992); 1 Morto & os Vivos (1992), 5 Estátuas para Masongi (1993) Introversão versus Extroversão (1995) ou Ogros... da Oratura... e do Fantástico (2008), marcam essa deslocação da dança para fora dos teatros, bem como as parcerias com alguns dos maiores nomes da literatura e das artes plásticas angolanas, entre os quais Manuel Rui Monteiro, Artur Pestana Pepetela, Frederico Ningi, Carlos Ferreira, Jorge Gumbe, Mário Tendinha, Francisco Van-Dúnem Van, Masongi Afonso, Zan de Andrade e António Ole.

O lugar histórico desta companhia angolana passa também pelo facto de ser uma das primeiras do género fundadas no território africano e aí desenvolverem o seu trabalho. Foi pela mão da CDC Angola que, pela primeira vez, Angola vê acontecer espectáculos de dança em regime de temporadas e com bailarinos profissionais.

Em 2009 a CDC Angola torna-se uma companhia de dança inclusiva num país com milhares de portadores de deficiência e onde a diferença ainda é marginalizada.?Na memória de milhares de espectadores ficaram as obras criadas a partir da investigação nas várias regiões de Angola, no âmbito da pesquisa e experimentação, para a revitalização da cultura de raiz tradicional, entre as quais A Propósito de Lweji (1991), Uma frase qualquer... e outras (frases) (1997), Peças para uma sombra iniciada e outros rituais mais ou menos (2009) e Paisagens Propícias (2012/13), Mpemba Nyi Mukundu (2014) e (Des)construção (2017).

Mas a marca desta companhia é a utilização da dança como meio de intervenção social como revelado nas peças Mea Culpa (1992); Imagem & Movimento (1993), Palmas, por Favor! (1994); Neste País... (1995), Agora não dá! "Tou a Bumbar... (1998), Os Quadros do Verso Vetusto (1999), O Homem que chorava sumo de tomates (2011), Solos para um Dó Maior (2014), Ceci n"est pas une porte (2016), O monstro está em cena (2018) e Mysterium Cuniunctionis (2019).

Hoje, 29 anos depois, a Associação da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, continua com a mesma determinação com que começou e venceu as adversidades passadas, numa renovação permanente e procura de novos desafios.?Com uma proposta pedagógica e artística, baseada em profundo trabalho de investigação quer a nível das danças patrimoniais angolanas, quer a nível das nossas dinâmicas sociais, a CDC Angola projectou Angola no contexto da dança teatral universal, onde marca a diferença pelo investimento intelectual, pela originalidade das suas criações e pela qualidade técnica e estética do seu trabalho.

Com dezenas de obras originais criadas desde a sua fundação, a CDC Angola apresentou mais de uma centena de espectáculos e marcou a sua internacionalização apresentando-se em 36 cidades de16 países em todo o mundo.?Apesar de ser a única a desenvolver um trabalho profissional contínuo e de ser a histórica embaixadora da dança contemporânea angolana, a CDC Angola só venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes em 2017.