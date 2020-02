Quiçá por estarem protegidos por imunidade constitucional, os deputados podem faltar ao trabalho como forma de protesto sem qualquer repercussão relevante. Certamente que, se os alunos de um estabelecimento escolar decidissem abandonar as aulas em protesto pela tomada de posse do ministro da Educação, seriam admoestados com uma falta injustificada.

Se a classe jornalista tomasse a decisão de parar as suas reportagens como forma de boicotar a nomeação do senhor ministro ou o empossamento do presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social de Angola esta atitude não seria aprovada de ânimo leve.

Se, durante uma refeição familiar de qualquer um dos deputados em debandada, os filhos resolvessem abandonar a mesa por não estarem satisfeitos com a qualidade do arroz adquirido pelo senhor deputado, seria interessante ver a reacção do representante do povo. Iria comprar um arroz de qualidade superior?

