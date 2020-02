Depois do "isabeleaks" , o transplante...

Vivemos um tempo em que, nunca como agora, se lavou, ensaboou, enxugou e estendeu tanto dinheiro. Nunca como agora se perderam na memória do tempo as lavagens que, no passado, eram feitas em selhas cortadas a meio das pipas de vinho vindas da antiga metrópole. Nunca como agora se falou tanto de lavandarias. Nunca como agora se lavou tanto dinheiro a seco e a molhado. Nunca como agora as lavandarias tiveram tão alta cotação nas bolsas financeiras internacionais.