In memorian ....David e os seus amigos

Há alguns dias entregaram-me um envelope com jornais e recortes de imprensa da altura da morte do David, Estavam em casa duma querida Amiga nossa , de muitos luandenses que com ela conviveram, a Maria Amélia Padez Kotzki . Luanda tinha sido, para ela, por muitos anos, a sua terceira residência,, depois de Lisboa e Paris, e como os seus amigos sabem ela morreu recentemente. A sua sobrinha, Teresa Padez teve a gentileza de me enviar aquele envelope