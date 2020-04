Mahungu: Os nossos números da discórdia

700 milhões de Doláres, 4 milhões de meticais, 20 milhões de pessoas. Recentemente, e no contexto dos esforços de combate ao Coronavírus, o FMI, através do seu fundo fiduciário para alívio e contenção de desastres naturais, aprovou a suspensão do pagamento do serviço da dívida em Moçambique por um período de 6 meses com efeitos imediatos avaliados em cerca de 15 milhões de dólares.