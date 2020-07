O elefante estava a ficar velhinho, já só tinha um dente, e memórias de muitas luas, e muitas lutas, e também de muitas alegrias. Desde o dia em que o tinham expulsado da manada, por não conseguir manter a liderança, vagueava só pela floresta, com o seu porte imponente, pensando nos filhos e observando o que se passava com ar atento. A floresta estava a ficar diferente. Os velhos companheiros, que muitas vezes encontrava e que, mesmo quando com eles não confraternizava, lhe alegravam o coração, apenas por saber que existiam, como o rinoceronte rabugento, a plácida girafa, a águia imperial, ou a pacaça quezilenta, já não apareciam. E a floresta ficava mais triste. Mesmo as manadas de zebras, e gnus, e, as palancas vermelhas com quem frequentemente cruzava, parecia que tinham minguado. Não davam o mesmo movimento às paisagens que elas normalmente alegravam. Principalmente os vastos planos que existiam junto ao rio, onde todos se costumavam reunir, ao fim do dia, ou ao toque da alvorada, que as aves canoras anunciavam.

Com quem ele não cruzava mesmo, era com a sua antiga manada de elefantes. E assim deixou de ver a sua família. Ficou sozinho, mesmo quando estava com outros animais.

Um dia, o elefante decidiu fazer uma última aventura. Quis subir ao pico do morro mais alto. E assim fez. Felizmente, naquela região, os morros, apesar de altos, não tinham escarpas, ou encostas muito íngremes. E o elefante podia ir caminhando, alimentando-se das folhas das árvores por que passava, e, de vez em quando, fazendo soar a trombeta que tinha dentro de si, para anunciar ao mundo essa sua última viagem. Subiu e subiu, até que atingiu o ponto mais alto. Era o fim da tarde. Procurou o sol, e viu-o pôr-se, vestindo o horizonte das cores mais belas. Os tons de vermelho e ouro foram inundando o dorso bojudo das nuvens, até se espraiarem por todo o firmamento. Deixou que o negro da noite fosse tomando conta da paisagem, viu nascer a lua, e dormiu.

No dia seguinte, com os primeiros alvores da madrugada, acordou e assistiu ao espectáculo do renascer do dia. O sol apareceu envergonhado do lado oposto do mundo, espreitou, pediu licença, e foi subindo, pé-ante-pé, iluminando tudo à sua volta, acordando, para a vida, toda a floresta. As aves cantaram, as folhas das acácias abriram, e todos os animais se espreguiçaram. Um galo perdido, numa aldeia no meio da floresta, gritou o seu cocoricó, com que procurou fazer com que os homens se integrassem no espectáculo da natureza.

Os homens, pensou o elefante, são o principal perigo para a floresta.

Com o sol no alto, a paisagem iluminada, o elefante observou em seu redor, bebendo cada pormenor, guardando cada cor, cada som, cada movimento. Elevou a tromba para sentir cada cheiro. E depois, abanando as orelhas, já nostálgico, começou a descer o morro. Lento, percorreu a sua gólgota até bem ao centro da planície.

Escolheu um lugar, onde não se sentisse apertado, sentou-se e elevou as patas dianteiras. Esticou a tromba bem na direcção do céu. As patas traseiras enterrando-se profundamente no solo. Olhou, uma última vez para o sol, e fechou os olhos. Plantou-se.

Com o tempo, poderosos ramos começaram a nascer do seu corpo. Folhas inundaram-nos. Uma árvore imponente se formou. E assim nasceu o primeiro imbondeiro.

As múcuas são lágrimas solidificadas, que o imbondeiro verte, quando, com a sua memória de elefante, se recorda do tempo em que a floresta fervilhava de vida e tinha futuro.