Depois de longos anos de inércia, por razões que ultrapassam o insistente argumento da guerra, e fruto das actuais dificuldades no acesso a divisas, registam-se finalmente avanços no debate nacional sobre a importação de alimentos e, consequentemente, sobre a agricultura.

Os dados revelados pelo secretário de Estado da Economia, na semana passada, sobre os gastos com a importação de alimentos provocaram algumas ondas de choque. O que foi dito é que Angola importou 130 milhões de dólares de produtos da cesta básica por mês nos dez primeiros meses de 2019, o que permite inferir que a importação total de alimentos é bastante superior. O governador do BNA referiu várias vezes que o gasto de divisas com a importação de alimentos havia sido de 250 milhões por mês em 2018 e, digo eu, em anos anteriores, esse valor havia chegado a ultrapassar os 330 milhões. Naquela altura, dada a inércia então existente, a sociedade não reagiu como agora.

Ainda é muito cedo para se perceber se as medidas do Executivo para diminuir as importações estão a resultar. Mas pode já concluir-se que a sociedade está mais atenta e preocupada, fruto da maior abertura política, que permite mais e maior consciência dos problemas que nos afligem, e isto começa a ter reflexos no modo como se encara a agricultura.

É inegável que existe um optimismo generalizado e, em particular, uma nova visão sobre a importância da agricultura familiar e a correspondente prioridade que lhe deve ser atribuída. Mas isto não significa que as mentes e as práticas tenham mudado. O contravapor relativamente à importação de alimentos é preocupante. E não me refiro apenas aos produtos agrícolas. Nas ementas de certos restaurantes de Luanda, continuamos a encontrar pratos de peixes e mariscos originários de Portugal.

A orientação estratégica para apoio à agricultura familiar está a ser fortemente contrariada. Temos visto a canalização de recursos financeiros e do recurso tempo dirigidos generosamente a agricultores empresariais e muito pobremente a agricultores familiares. Isto explica-se porque as mentes de muitos governantes e altos funcionários ainda não se adaptaram aos novos tempos de carência de divisas.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)