Tempos tivemos em que atribuir responsabilidades à governação pela má gestão do erário - pela cultura de corrupção que se instalou no país, pela impunidade perante crimes que lesaram gravemente o património público; pelo enriquecimento sem causa aos olhos de todos - constituía quase um crime de lesa-pátria. O Poder Político não admitia sequer a hipótese de vir a ser confrontado com o facto de que se o país bateu tão fundo como bateu foi porque, ao longo de pelo menos duas décadas e meia, se criou ao redor de si uma elite dilapidadora, que não acanhou na hora de se acaparar de tudo, tendo esta mesma elite usufruído de todas as benesses sem nunca se ter sentido saciada.

Chegou-se a tal nível de insensibilidade governativa que se morria - e continua a morrer-se - nos hospitais públicos por falta de uma simples aspirina ou de um outro fármaco qualquer para diminuir o efeito perverso de uma febre persistente. Por conseguinte, todos estes acontecimentos iam tendo lugar aos olhos de todos nós... O silêncio ou o medo ou simplesmente a obrigação de estarmos calados fizeram com que se chegasse mais longe na arrogância; se atingissem níveis tais de abuso de poder que vimos gente chegar ao Governo num dia com os pés descalços e no outro já se lhe podíamos identificar mil pares de sandálias perante o mar de dificuldades que o seu consulado espalhava.

E o mais grave: em círculos restritos, estas pessoas tinham a prepotência de reivindicar a legitimidade de se enriquecerem nos moldes como o faziam! Faziam questão de ser aclamadas. Chegou-se até ao ponto de quererem levar para a praça pública os efeitos hediondos do "ar senhoril" e boçal que os caracterizava... Ainda hoje se conhecem ruas em determinadas artérias de Luanda, quiçá do país, onde o dito cujo governante ou ex-governante tomou a decisão de mandar asfaltar apenas a rua ou a travessa onde está localizada a sua residência, passando aquele asfalto ali colocado e a sua casa a servirem de referência toponímica do local. "Na rua do senhor ministro, ou do empresário ou do político fulano". Era assim!

E o pior de tudo isso nem era ver os governantes a enriquecerem-se sem causa; o pior era ver cada vez mais a degradação da vida das famílias - como até agora acontece - e perceber a olho nu a sensação de impotência de as ver reivindicar pelo mínimo. O saneamento básico tornou-se num caos. Vimos surgir inúmeras empresas de recolha de resíduos, todas elas associadas a figuras do Governo, e todas elas incapazes de manter a capital limpa e livre de um fenómeno com o qual Luanda tem andado a braços desde o tempo em que estavam entre nós até filipinos. Que "desconseguiram" também!

Em Benguela, curiosamente, o actual governador quando lá chegou baixou de 2,5 mil milhões de kwanzas para 500 milhões de kwanzas o orçamento para o saneamento básico. E, com silêncio cúmplice, limitou-se a afirmar:

"Tivemos de pôr fim a muito negócio sujo. Se o lixo é sujo, muitos andavam a chafurdar nele para tirar lucro indevido e a roubar ao Estado. Acabámos com este negócio, porque estas pessoas não podem continuar a viver à custa do Estado, roubando a todos nós. Pagávamos milhões diariamente, muitos milhões, agora vamos mostrar que a administração pública é capaz"", disse-o, sem se comprometer a levar os responsáveis à Justiça. E, atenção: o discurso foi feito na qualidade de primeiro secretário do partido governante em Benguela. Logo, estava-se entre camaradas!

Há pouco menos de uma semana foi-nos dado a ver mais uma clara prova de que o problema não está apenas em quem está a governar, mas também nos governados; o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial teria enviado uma carta ao presidente da Assembleia Nacional a alegar que um dos juízes que concorreu ao cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral teria desistido das reclamações (providências cautelares) apresentadas, o que teria ajudado a dar posse a Manuel Pereira da Silva "Manico". O juiz-concorrente veio logo a terreiro dizer que o juiz-conselheiro presidente do Supremo "mentiu" e nada se ouviu.

A sociedade civil organizada limitou-se a ouvir a UNITA dizer que "aquilo era mais uma arbitrariedade do costume". Os outros partidos da oposição com assento parlamentar juntaram-se ao Galo Negro e abandonaram o Plenário. Mas isso não impediu a tomada de posse. Mais uma prova de silêncio foi dada, logo em relação a uma matéria que a todos nós diz respeito, porque está em causa não apenas o cargo, mas a decisão que vai fazer a diferença à vida de todos os angolanos. Mas o maldito silêncio insiste e persiste e o único culpado não deverá ser apenas quem está a liderar o processo político, que é o mentor e o grande beneficiado, mas quem comunga calado, e nisso estamos todos nós envolvidos.