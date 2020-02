Com isenção de impostos, começaram por importar do Azerbaijão um galinheiro carregado com uma calculadora especialmente concebida para somar dinheiro ao mealheiro de galáctica chocadeira e ninguém disse nada...

Anos depois, colocaram no galinheiro uma centrifugadora especialmente concebida para subtrair dinheiro ao erário público e ninguém disse nada...

Com um misterioso esquema, pela goela adentro, o galinheiro foi assaltado por uma raposa sedenta de ovos que, depois de raspar o tacho, banqueteou-se com as omeletas e ninguém disse nada...

Domesticadas as babás do jardim infantil, a raposa mobilizou os habitantes do planeta-terra e, com um conto de fados, transformou a venda de ovos na rua no milagre que permitiu gerar em Angola a maior fortuna feminina de África e ninguém disse nada...

Como bons mordomos, de toalhinha no braço, mais tarde, estendemos de bandeja, o lixo produzido em Luanda a uma estrela em pré-lavagem, que o reciclou em emporcalhados bolsos e ninguém disse nada...

Ao ter pretendido fazer concorrência à Madre Teresa de Calcutá, a Rainha D. Isabel José abocanhou a presidência da Cruz Vermelha de Angola, tirou partido financeiro do seu estatuto em matéria fiscal, liquidou a sua imagem e ninguém disse nada...

O germe da cleptocracia ganharia fôlego lá em casa com a entrada em cena, no Fundo Soberano, de um impreparado rapaz cuja única credencial era ser filho do "Pai-Presidente" ido de um mocho, que, disfarçado de banco, era, afinal, controlado e manipulado por um gangster financeiro e ninguém disse nada...

Especializado na gestão de lavandarias, o "príncipe" do mocho, sob excelso patrocínio do pai, lançou âncora sob as reservas do Banco Nacional de Angola e ninguém disse nada...

Fingindo-se avesso à qualquer prática nepotista, contra a oposição de vastos sectores da sociedade civil, "Rei Sol", ignorando tudo e todos, não resistiu a oferecer à "proprietária de divino aviário" o cesto de ovos que tanto ela ambicionava - a presidência da Sonangol - e ao seu redor ninguém disse nada...

