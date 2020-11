Quarenta e cinco anos depois de o Presidente Agostinho Neto ter proclamado, perante a África e o mundo, a independência de Angola é normal fazer-se uma retrospectiva dos ganhos obtidos com essa independência e uma avaliação dos sonhos do povo angolano. Os sonhos de há 45 anos são agora muito diferentes, talvez mais complexos, mais prementes, mas amiudadamente adiados.

Certamente que os anseios e desejos foram sendo adiados com o passar dos anos, com o tímido surgimento da República Popular, com o escalar da guerra entre irmãos depois seguido pelo calar das armas, com a titubeante transformação democrática, com rápido crescimento populacional tão peculiar da cultura africana, com a afirmação na geopolítica regional que criou amizades e inimigos, com a consolidação da Nação que esvaziou cofres, com as políticas em prol do desenvolvimento que demoram a resolver os problemas do povo e com tantos outros predicados que não cabem neste texto.

Aos poucos, muitas memórias foram desaparecendo numa proporção ainda maior que o desaparecimento físico de quem tornou possível a independência de Angola. Rompidas as amarradas do colonialismo, ultrapassadas as guerras e diferenças, alcançada a paz, os anseios da construção da Nação e do Homem novo foram sendo moldados mais pela quantidade e menos pela qualidade.

Como resultado, muitas grandiosas obras não duraram e sorveram demasiados recursos, a qualidade do ensino descambou e com isso o desemprego aumentou, o errado passou a ser certo dando um valente chuto na ética e moral, quase sempre a lei foi permutada pelo chico espertismo e ordens superiores, a economia tornou-se numa viagem na Serra da Leba, tortuosa e cheia de curvas, por vezes subindo com dificuldade, normalmente descendo em ponto morto.

Com o passar dos anos o nosso abençoado país continua a ter recursos para o seu desenvolvimento, para o crescimento económico, para a tão propalada diversificação da economia, para o fomento do turismo, para a protecção ambiental, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para melhorar o acesso à saúde e educação, para ter água e energia, para dar voz ao seus povo, para que Angola e os Angolanos sejam verdadeiramente independentes

Um país independente faz-se com pessoas, alimenta-se de sonhos. Um país independente faz-se com boas ideias, com empenho. Um país independente faz-se com vontade, com trabalho. Um país é independente quando as pessoas também o são.