Talatona urbano e arredores: Um retrato das desigualdades económicas e sociais

Talatona é um município da província de Luanda. Quem, com algum cuidado analisa verificará que a renda familiar média, na parte mais urbana de Talatona, não deve ser inferior a cerca de 15 mil dólares norte americanos anuais. A maioria das crianças com a idade correspondente frequenta o ensino pré-escolar e a dos jovens e adolescentes frequenta uma escola, com o mínimo de qualidade, para os padrões exigíveis, entre nós. Apesar de tudo o que se diz sobre as deficiências do sistema de saúde público angolano, em geral, e do município, em particular, a população que vive na parte urbana de Talatona tem uma alta expectativa de vida.