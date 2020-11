Estamos cansados desta vida inglória, da vergonha que somos sujeitados. Oh, cotas andamos tão cansados! Como não conseguem ver a chacina que fazem à nossa geração e a todo um povo merecedor de respeito e dignidade. Como? O que vos move? Quando discursam frases decoradas com o suor e sacrifício da Pátria. Para quê nos abrem o caminho da esperança? Se a esqueceram na paixão pelo poder. Se a esqueceram nos vossos interesses individuais.

E Angola onde ficou?

Estamos cansados da prostituição que nos colocas à frente, da educação dos tabloides, dos mosaicos e castelos de vidro. Da falta de diálogo, da violência desmedida... de toda esta impotência nacional. Não. Estamos cansados dos banquetes, dos abortos clandestinos, da saúde miserável... Estamos cansados!

De que nos basta ter o ego de uma riqueza territorial se a juventude está presa num passado utópico. De que nos basta vivermos à margem do sonho? Onde nossos destinos são incertos.

Respirar é uma dúvida constante.

E foram vós, os que diziam "pelo poder popular", que nos ensinaram a amar a causa. Que nos passaram o DNA de uma Angola Independente. E nós, os jovem os mesmos jovens que fostes ontem, lembram-se!?... Os jovens arruaceiros que libertastes aquando do pensamento ditatorial...POR UM SÓ POVO, POR UMA SÓ NAÇÃO! Para quando uma luz no fundo do túnel? Para quando deixaremos de ser a Geração dos Sonhos Adiados, Juventude?. Não nos esperam rosas na caminhada, esta não é Angola que sonhamos!