Não existem modelos perfeitos, o "American Dream" é um deles. Feito à medida para os homens e as suas imperfeições, hoje vamos assistindo ao sonho em colapso do American Dream. Um mais-velho, daqueles da linha da frente (da Geração da Utopia), dizia-me: - Indira, minha filha, eles estão em baixa Democrática mas hão-de encontrar o rumo... eles andam nisto há mais tempo que nós! Não é um sistema perfeito mas é um sistema funcional, hão-de encontrar novamente o rumo da Democracia.

E nós, mais-velhos, quando encontraremos o nosso caminho? O mais-velho silenciou-se... seus olhos maiores que a própria fala: - Essa será a vossa missão! A nós não cabem mais anos, quiçá dias, meses..., é a vossa hora, é a vossa vez de pegarem Juventude na enxada do progresso! Tal como nós pegamos nas catanas pela Independência de Angola. Foi difícil mas estamos aqui, agora é a vossa vez! Mas, mais-velho, nós não estamos preparados... não temos condições para levar o barco. E nós? Estávamos?! Alguém está preparado para a mudança? Para a incógnita... para carregar o preço da liberdade? (...) Estaremos nós, Juventude, preparados para as heranças, obstáculos e tropeções do "Angola Dream"?

O "Angola Dream", onde todos de forma igualitária e justa tenham os mesmos direitos "de sonhar o sonho"; de encontrar o caminho da partilha da enxada do progresso. Que sonho mais bonito! Este. Do Pacto Social. Somos uma nação de Sonhadores Resilientes. RESILIÊNCIA: palavra característica do dia-a-dia mangolê; nascido em Angola; o que acorda de manhã cedo; os filhos da geração da utopia; "nós mesmos". Será que com o passar dos anos deixamos de sonhar?

Benguela jamais será Califórnia tal como Angola jamais será América. Ao longo da nossa pequena história de país-nação fomos apagando memórias visuais e materiais para fugirmos as lembranças... deixamos nós, com a demolição de monumentos e estatuais de carregar os fardos da história? O que implicará olharmos para a história com veracidade e cientificidade.

As cidades vão sempre nos contando histórias, Benguela tem a sua própria história e está viva em cada rua que a compõe em cada semente que brota. Senhor presidente, Benguela será Benguela mesmo que seja transformada em Califórnia, com 403 anos a cidade é a sua própria contadora de histórias. Imagine, se me lê, como eu imagino no meu imaginário das cidades africanas do futuro: imagine como eu sonho Benguela, consegue? Imagine como nós os Jovens sonhamos Angola... Imagine só.