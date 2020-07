Adalberto da Costa Júnior, em exclusivo ao Novo Jornal, considerou estas acções negativas, uma vez que, apesar de a pobreza estar a agudizar-se no país, ainda usam os jovens para a campanha eleitoral antecipada.

"É verdadeiramente vergonhoso o uso dos jovens para as campanhas eleitorais antecipadas e, com certeza, com recurso aos fundos públicos", criticou o líder do "Galo Negro", que endente ser um assunto pertinente que merece esclarecimentos.

Sobre as críticas do líder do MPLA na recente reunião do Bureau Político (BP), segundo as quais o discurso da oposição tem sido de "mentiras", Adalberto negou tecer comentários, tendo revelado não ser sua prática reagir a comunicações partidárias.

"Ele falou aos militantes do MPLA, no encontro do BP que dirige. Foi um discurso partidário, por isso não posso comentar", disse.

O político questionou o balanço do processo de combate à corrupção, tendo o seu partido solicitado, recentemente, ao Chefe de Estado a partilha dos resultados do processo de repatriamento de capitais, mas infelizmente não existe este balanço.

"As igrejas também pediram, mas não foram disponibilizados estes dados", revelou.

Numa altura em que o país está a viver dificuldades, este dinheiro, acrescentou o dirigente, poderia suportar os programas, como da cesta básica, para abastecer as populações, evitando que elas saíssem de casa desnecessariamente".

Para o actual presidente da UNITA, "todos devem devolver os dinheiros desviados ao Estado", acentuando que "há nomes de quem ninguém fala".

