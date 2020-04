A Assembleia Nacional (AN) emitiu esta segunda-feira uma nota de esclarecimento em que informa que o documento oficial que deu origem às notícias do jornal Expansão e, também, do Novo Jornal, tinha "uma gralha técnica".

A AN, que nega que o seu presidente, Fernando da Piedade dos Santos "Nandó", tenha recebido, em 2019, um subsídio de renda no valor de 16,9 milhões kz por mês, clarifica que a "gralha técnica resultou na inserção do montante que está referenciado como sendo subsídio de renda de casa, quando deveria ser de serviços de manutenção e de conservação".

Na sua edição desta semana, o Expansão noticiou que "o orçamento da Assembleia Nacional para 2020 levou um corte de 4,3% para 34,1 mil milhões Kz, retirando mordomias dos deputados, como a abolição dos subsídios de renda ao presidente da AN e deputados e a supressão da compra de veículos protocolares, que no ano passado custaram 4,5 mil milhões de Kz", o que motivou que o Novo Jornal ouvisse o presidente da UNITA, maior partido da oposição, que reagiu, manifestando "indignação" e garantindo que os deputados do "Galo Negro" nunca tiveram conhecimento de tal subsídio.

No comunicado enviado às redacções, a Assembleia Nacional explica que o seu orçamento é o instrumento previsional de receitas e despesas, que constitui a expressão financeira do seu plano de actividades para o cumprimento da sua competência constitucional e que, apesar de o valor da dotação global desse orçamento integrar o Orçamento Geral do Estado (OGE), em concreto, só é aprovado pelo plenário nos 30 dias subsequentes à aprovação do OGE, cujos exemplares são enviados ao Ministério das Finanças.

Relativamente ao orçamento da Assembleia Nacional referenciado pelo Jornal Expansão, lê-se ainda na nota de esclarecimento, "o Presidente da Assembleia Nacional não beneficia de um subsídio de renda de casa, por se tratar de uma Entidade que tem direito a uma residência oficial, conforme estabelecido no artigo 26 da Lei 6/08, de 4 de Abril - Lei Orgânica que aprova o Estatuto Remuneratório dos Deputados;

Ainda de acordo com o comunicado, "a mera previsão orçamental não resulta, automaticamente, na execução orçamental, como sugere a matéria publicada no Jornal Expansão".