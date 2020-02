O Presidente João Lourenço voltou a movimentar uma peça estratégica no tabuleiro político nacional; respondeu a uma das críticas muito ouvida em surdina sobre a sua participação na "mesa do banquete político" que degenerou na dita acumulação primitiva de capital. O entendimento dado à pergunta colocada pela DW na entrevista exclusiva ao Presidente da República fugiu, quanto a nós, no essencial, a essa componente mais intrigante da questão, porque esteve mais voltada para o facto de não se ter conhecido a sua actuação/posição crítica ao sistema quando foi e era parte integrante dele.