A comissão instaladora do Partido do Renascimento Angolano Juntos por Angola (PRA-JA Servir Angola) revelou ao NJ que elegeu três dos noves municípios que a capital do País possui como "favoritos" para atacar nas eleições autárquicas previstas para o ano em curso.

Os municípios de Luanda, Belas e Kilamba Kiaxi foram, assim, os escolhidos, declarou o secretário provincial do PRA-JA, João Paca, explicando que se trata de municípios onde nesta altura a comissão instaladora tem maior número de militantes, assim como de seguidores.

"A nossa ideia passa verdadeiramente por atacar todos os municípios do país, mas sabemos que há zonas onde o PRA-JA tem a máxima convicção de que irá conseguir reunir maior número de votos nas autarquias. Portanto, estamos totalmente confiantes de que seremos capazes de vencer nos municípios de Luanda, Belas e Kilamba Kiaxi sem qualquer dificuldade", garantiu o secretário durante uma conferência de imprensa.

Apesar de não se terem ainda definidas as zonas onde poderão ser implementadas as autarquias, João Paca refere que na capital do País o seu partido tem em mente outras regiões onde estará também interessada em poder atacar de forma afincada e responsável.

De acordo com o responsável, o PRA-JA está disposto a desenvolver todas as acções ao seu alcance para que, onde forem decididas as autarquias, conseguir obter maior quantidade de votos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)