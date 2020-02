O Executivo angolano escolheu a província de Benguela para acolher o acto central das comemorações do 4 de Fevereiro, dia do início da Luta Armada de Libertação Nacional, que decorre sob o lema "Angola 45: Unidade, Estabilidade e Desenvolvimento".

Segundo um comunicado do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), fornecido à imprensa, para celebrar a efeméride foram agendadas inaugurações de empreendimentos sociais e económicos na província e a nível do País, bem como a realização de actividades culturais, recreativas e palestras.

Segundo o MATRE, a importância da comemoração da data visa "sensibilizar e mobilizar todas as forças vivas da Nação para o seu empenhamento activo nas tarefas que apontam à consolidação da paz, reconciliação nacional e reconstrução do País, em todas as suas vertentes".

"Destacar o exemplo dos heróis do 4 de Fevereiro para as novas gerações, motivando-as a participar, de forma activa, no processo de criação de condições para melhoria da vida da população e para que se atinjam níveis de desenvolvimento que permitam instaurar o bem-estar de todos e consolidar o Estado Democrático e de Direito", são, entre outras, actividades para saudar a data, de acordo com o comunicado.

As actividades estão a decorrer em todo o território nacional, bem como nas missões diplomáticas e consulares de Angola.

Recorda-se que, a 4 de Fevereiro de 1961, patriotas angolanos desencadearam um ataque à Cadeia de São Paulo e à Casa de Reclusão, em Luanda, dando início à Luta Armada.

Esta luta culminou com a proclamação da Independência Nacional, a 11 de Novembro de 1975.

Segundo dados, destacaram-se nesta acção, entre outros, os nacionalistas Paiva Domingos da Silva, Imperial Santana, Virgílio Sotto Mayor e Neves Bendinha (já falecidos).

Estes ajudaram a coordenar o assalto, cujos preparativos se iniciaram em Outubro de 1960.