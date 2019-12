Cabinda: Obras avaliadas em mais de 180 milhões Kz vão ser retiradas do OGE depois de deputada revelar que projectos já tinham sido financiados e executados

Os projectos já concluídos em Cabinda avaliados em mais de 180 milhões de kwanzas, mas que constam na proposta do Orçamento Geral do Estado, vão ser retirados para dar lugar a novos investimentos. A garantia foi dada pela directora Nacional do Investimento Público, Juciane Cristiano, depois de a deputada Aldina Dalomba ter revelado, durante a discussão do OGE na especialidade, que os mesmos já tinham sido financiados e executados.