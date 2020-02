A campanha eleitoral do IV Congresso Ordinário da Liga da Mulher Angolana ( LIMA), braço feminino da UNITA, vai decorrer de 1 a 30 de Março deste ano, com a participação de três candidatas à presidência da organização.

No congresso, a decorrer de 1 a 3 de Abril deste ano, no município de Viana, em Luanda, vão concorrer as candidatas, Helena Bonguela (actual presidente), Manuela dos Prazeres e Domingas Njungulo.

O IV congresso da LIMA vai analisar a situação política, económica, social e cultural vigente em Angola, com maior incidência sobre os problemas da mulher, o desenvolvimento e o crescimento da LIMA, bem como alterar e actualizar o estatuto e definir a estratégia.

O congresso, na qualidade do órgão máximo da LIMA, vai examinar ainda e fazer o balanço das actividades e dos programas traçados.

A presidente da LIMA, Helena Bonguela, que espera ser reeleita, apelou ao reforço da unidade e democracia no seio do partido, visando o fortalecimento das estruturas para os próximos desafios políticos.

"O reforço da unidade entre os militantes possibilitará que as estruturas de base estejam cada vez mais fortes para corresponder com os anseios do partido, tendo em conta as eleições autárquicas", disse Helena Bonguela ao NJOline.

Segundo ela, o objectivo da sua candidatura a este segundo mandato é "colocar as mulheres nos lugares de decisão, bem como apostar nas jovens para ocuparem posições de destaque a nível do partido".

A LIMA foi fundada a 18 de Junho de 1972 nas margens do rio Kutaho (Mussivi), na província do Moxico.