O jornalista angolano, economista e professor universitário, foi às redes sociais para denunciar esta situação que ocorreu na quarta-feira, quando estava convidado para debater, com outros dois convidados, o ambiente de negócios no País.

O programa de debate na Palanca TV, uma das estações que passou recentemente para a esfera estatal no âmbito da legislação de recuperação de activos adquiridos por particulares com verbas públicas, estava agendado para as 21:00, onde o jornalista estaria comJorge Batista e Bartolomeu Dias, ambos empresários.

Com o título "CARLOS ROSADO DE CARVALHO NOT", o jornalista foi ao Facebook dizer: "Por ordem da direcção da PALANCA TV acabo de ser proibido de participar no debate sobre `O Ambiente de Negócios em Angola", esta quarta feira 7 Outubro 2020, às 21h, com os empresários Jorge Baptista e Bartolomeu Dias e a moderação do jornalista João Pinto para o qual havia sido convidado. Fazer o quê?"

Esta acusação surge numa publicação onde Rosado de Carvalho coloca as fotografias dos dois outros convidados, do jornalistas e a sua, mas com um "X" em cima, criando o efeito semiótico de proscrito.

A generalidade dos comentários nas redes sociais, sobre este assunto, bem como o que sucedeu na TV Zimbo, são de uma forma generalizada contra o cercear da opinião do jornalista, um dos mais conhecidos no País, e igualmente um dos mais influentes.

Esta situação ocorreu cerca de 72 horas depois de a 04 deste mês ter visto um dos temas por si escolhido ser censurado na TV ZImbo no seu programa semanal.