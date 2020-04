As obras de manutenção da casa protocolar do presidente da Assembleia Nacional (AN) são suportadas pela Secretaria-Geral do Presidente da República, instituição responsável pela gestão de todos os edifícios adstritos à Cidade Alta, zona onde se localiza a residência de Fernando da Piedade Dias dos Santos «Nandó», revelou uma fonte do Novo Jornal.

A informação desta fonte, que preferiu o anonimato, contraria, assim, o comunicado do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, que rebateu esta semana a notícia do semanário Expansão sobre o facto de Nandó ter recebido em 2019 um subsídio de renda mensal de 17 milhões de kwanzas.

Justificando-se com uma alegada "gralha técnica", aquele gabinete da «casa das leis» esclareceu que os referidos valores são, na verdade, relativos a "serviços de manutenção e de conservação".

A fonte do Novo Jornal, no entanto, assegura que as casas protocolares "pertencem à Secretaria-Geral do Presidente da República", que é a instituição que as "tutela" e "toma conta" delas, recorrendo ao Gabinete de Obras Especiais (GOE) quando se coloca a necessidade de proceder a obras de manutenção e conservação "maiores".

"De uma forma geral, pode dizer-se que essas casas [as que se situam no chamado «Beco do Balão, uma das quais referente a Nandó] pertencem à Secretaria-Geral do Presidente da República", insiste a fonte, acrescentando que Fernando da Piedade Dias dos Santos habita a referida residência desde que é presidente da AN.

"Pode sair para ir à casa dele [particular] ficar algum tempo, mas a residência dele é ali, porque ali tem mais condições de segurança", finaliza.

O Novo Jornal constatou que o Orçamento Geral de Estado de 2019 (revisto) cabimenta para o GOE 2,2 mil milhões de kwanzas para a rubrica relativa à manutenção e conservação de infra-estruturas adstritas ao Palácio Presidencial, onde se localiza a casa protocolar do presidente do Parlamento. Na mesma circunscrição situam-se ainda casas oficiais de entidades como o vice-PR.

