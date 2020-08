A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) aprovou esta quarta-feira, em plenário extraordinário, a resignação do mandato do presidente da Comissão Provincial Eleitoral no Kwanza Sul.

O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, avançou em conferência de imprensa que o comissário eleitoral Morais António renunciou às funções por questões pessoais.

O plenário, que reuniu em sistema de vídeo-conferência, devido à situação epidemiológica do País, aceitou e deliberou o pedido de renúncia que lhe foi presente, de forma unânime.

A Comissão Nacional Eleitoral, segundo o seu porta-voz, vai remeter o expediente ao Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), que deverá analisar a solicitação de renúncia para depois anunciar a abertura de concurso público para o preenchimento da vaga.

"Se o Conselho Superior da Magistratura vier a concordar, será aberta vaga do cargo de presidente da CPE do Kwanza Sul e, concomitantemente, será aberto um processo de concurso para a escolha do futuro da Comissão Provincial Eleitoral", anunciou Lucas Quilundo em conferência de imprensa.

Para o cargo de presidente da CPE na província do Kwanza Sul, os comissários eleitorais daquela região do país, de acordo com a lei 12/ de 13 de Abril, Lei Orgânica sobre o Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, avançaram com um processo de votação interna para a escolha do substituto de Morais António.

José dos Santos foi escolhido para desempenhar interinamente as funções de presidente da Comissão Nacional Eleitoral.

No último fim-de-semana, a Rádio Kwanza Sul, citada pela Angop, noticiou que o presidente da Comissão Provincial Eleitoral alegou que está ser vítima de uma campanha montada para manchar a sua imagem.

Segundo a peça jornalística, o responsável estará envolvido num escândalo público que culminou com a divulgação de fotos e vídeos seus com diversas mulheres nas redes sociais. Morais António foi ainda acusado de transmitir dolosamente o vírus da Sida.

Entretanto, o responsável confirmou à Angop a veracidade de algumas imagens publicadas, mas disse tratar-se de mulheres com quem tem filhos. Nega também estar doente.

Segundo Morais António, as fotos e vídeos foram extraídas de um computador e telefone furtados por desconhecidos na sua residência, em Maio de 2019, cujo processo de averiguação está registado com o número 968/019/PRG-SIC Provincial e corre trâmites naquela instituição.