A Comissão Permanente da Assembleia Nacional reajustou a sua composição, e, segundo apurou o NJOnline, as comissões de trabalho especializadas têm como novos presidentes Josefina Pitra Diakité, que fica à frente da 3ª Comissão que trata de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, Boaventura Cardoso, presidente da 7ª Comissão, encarregada da Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desporto, e Victor Kajibanga, presidente da 6ª Comissão, que trata dos assuntos relacionados com a Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia.

Com o novo ajustamento, que acontece com a entrada de novos membros, nomeadamente o deputado Liberty Chiyaka, líder do grupo parlamentar da UNITA, que substituiu Adalberto Costa Júnior, a Comissão Permanente passa agora a ter como vice-presidentes Emília Carlota Dias, 1ª vice-presidente, Susana de Melo, 2ª vice-presidente, Ernesto Joaquim Mulato, 3º vice-presidente.

Fernando da Piedade Dias dos Santos mantém-se como presidente da Assembleia Nacional,

Raúl Lima passa a 1º secretário de mesa, Manuel Dembo, a 2º secretário de mesa, Miraldina Jamba, 3ª secretária de mesa e Sikonda Alexandre, 4º secretário de mesa.

A Comissão Permanente é o órgão da Assembleia Nacional que funciona em substituição do Plenário fora do período de funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, entre o termo de uma legislatura e o início de nova legislatura, nos intervalos previstos no Regimento.

A Comissão Permanente mantém-se em funções, no termo da legislatura, até à abertura da reunião constitutiva da legislatura seguinte.

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional é constituída pelo presidente da Assembleia Nacional, pelos vice-presidentes da Assembleia Nacional, pelos secretários de Mesa, presidentes dos Grupos Parlamentares, presidentes das Comissões de Trabalho Especializadas, presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional; presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, 12 deputados designados na proporção dos assentos de cada partido político ou coligações de partidos políticos.

São competências da Comissão Permanente exercer os poderes da Assembleia Nacional relativamente ao mandato dos deputados, preparar a abertura das sessões legislativas, convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional, face à necessidade de se analisar assuntos específicos de carácter urgente, acompanhar as reuniões das Comissões de Trabalho Especializada, Eventuais e Parlamentares de Inquérito, fora do período de funcionamento efectivo da Assembleia Nacional.