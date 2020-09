A comunidade Islâmica em Angola considera-se excluída pelo Decreto Presidencial n.º 229/20, de 8 de Setembro, sobre a Situação de Calamidade Pública, que autoriza as igrejas a retomarem à realização de cultos somente ao sábado e ao domingo, exigindo as medidas de prevenção à Covid-19.

Na interpretação dos muçulmanos, a medida é discriminatória e atropela o princípio legal segundo o qual "a República de Angola é um Estado laico", havendo separação entre o Estado e as igrejas, nos termos da lei, previsto no artigo 10.º, no ponto 1 da Constituição da República de Angola (CRA).

Os dois dias escolhidos, explicam os fiéis do islamismo, privilegiam apenas as confissões religiosas cristãs, em detrimento de outras, que têm a sexta-feira como o mais significativo e benéfico que qualquer outro dia da semana para a realização de cultos.

O secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola (COIA), David Já, salientou que a recém-medida do Executivo é anticonstitucional, na medida em que "agride" o ponto 2 do artigo 10.º da CRA, conforme o qual "o Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício das suas actividades, desde que as mesmas se conformem à Constituição e às leis da República de Angola".

"Este decreto preocupa-nos pelo facto de nos mostrar que, nesse país, somente os cristãos têm prioridade de rezar. Por que razão só os cristãos devem rezar? E as outras religiões?", questionou David Já, argumentando que "Angola é um Estado laico".

"Tendo em conta o princípio da laicidade do Estado, o Executivo não pode aceitar somente a religião cristã e excluir o Islão", insistiu.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)