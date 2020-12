O Conselho de Segurança Nacional (CNS) reuniu hoje, 03, na Cidade Alta, num encontro de caracter extraordinário, à porta fechada, sob orientação do Presidente da República e Comandante-em-Chefe, João Lourenço, para debater a situação político-militar e o estado de segurança do País.

Este encontro, onde participam o vice-Presidente da República, os presidentes da Assembleia Nacional, dos tribunais Constitucional e Supremo e o Procurador-Geral da República e altas chefias militares e das "secretas" nacionais, decorre à porta fechada mas os jornalistas tinham sido convidados a acompanhar, tendo mesmo, para isso, realizado com antecedência o teste à Covid-19.

Quando os jornalistas já estavam no Palácio da Cidade Alta, depois de terem feito, quarta-feira, 03 de Dezembro, os testes à Covid-19 para fazer a cobertura deste encontro, os serviços da imprensa da presidência da República informaram que a reunião, afinal, seria à porta fechada e a qualquer altura poderiam enviar o comunicado aos órgãos de comunicação social.

Depois de receberem os resultados do teste à Covid-19, os jornalistas foram "convidados" a ir embora e aguardar o comunicado final nas suas redacções. Foi, no entanto, permitido colher imagens do encontro antes deste ter início.

Órgão de consulta do Presidente da República, o Conselho de Segurança Nacional trata, no quadro da sua actuação, de assuntos relativos à condução da política e estratégia de segurança nacional.

Fazem ainda parte do mesmo os ministros de Estado e ministros indicados pelo Presidente da República, além de outras entidades convidadas pelo Titular do Poder Executivo.