O Governo aprovou, esta quinta-feira, um Plano de Contingência de Abastecimento de Água, sobretudo à população mais vulnerável, em resposta das recomendações do Conselho da República e no quadro das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.

O Plano de Contingência prevê a distribuição de água a título gratuito com especial incidência nos hospitais, centros de saúde, morgues, mercados informais, centros de quarentena e estabelecimentos prisionais.

De acordo com o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges, fazem parte do plano o reforço da capacidade técnica das empresas públicas do sector, bem como acções que devem mobilizar recursos humanos e técnicos de demais operadores.

O tarifário de água permanecerá inalterado e não haverá cortes por falta de pagamentos, garantiu João Baptista Borges.

As operadoras de telecomunicações vão também conceder, a partir de hoje e de forma gratuita, serviços mínimos postais, de voz, mensagens, e internet, anunciou o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.

A decisão surge em obediência ao Decreto Presidencial de 18 de Março em que são estabelecidas medidas de contingência para fazer face à pandemia causada pela Covid-19, que prevê a disponibilização de um pacote especial mensal gratuito por assinante, respeitando os serviços mínimos.

Os serviços estão garantidos para cidadãos, entidades públicas e privadas, com base num entendimento alcançado com os operadores e prestadores de serviços públicos e privados do sector, oferecendo a possibilidade de ligação gratuita para sete números de emergência (111, 112, 113, 116, 119, 145 e 146), para o INADEC, hospitais e centros de saúde seleccionados.

Ficam disponíveis 45 minutos de ligações de voz por telemóvel e o envio de 30 mensagens (SMS) na rede fixa da Angola Telecom, TV Cabo e MSTelcom.

Para os assinantes da televisão por satélite, haverá a disponibilização ininterrupta dos canais de televisão TPA1 e TPA2 nas Plataformas ZAP e Multichoice.

Quanto ao serviço de Internet, serão disponibilizados acessos aos Serviços Públicos Electrónicos (SEPE), ao Portal do Ministério da Saúde e aos Portais do Governo, bem como 200 megabytes para dados.