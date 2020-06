O ministro do Interior e as titulares da pasta da Saúde e da Cultura assinaram um decreto comum que adia para 24 de Julho de 2020 o reinício das actividades religiosas nas províncias de Luanda e Kwanza-Norte, previsto inicialmente para o dia 24 de Junho.

No mesmo Diário da República foi ainda publicado o decreto que fixa a cerca sanitária na província de Luanda até às 23h59 do dia 10 de Julho de 2020, tendo em conta que existe ainda "uma situação epidemiológica preocupante, susceptível de causar transmissão comunitária activa, com o risco de rápida propagação, podendo mesmo dar origem a novas cadeias de transmissão em zonas vizinhas".

Este último decreto, assinado pelos ministros da Saúde e do interior, reconhece "a necessidade de se adoptar medidas urgentes" na província de Luanda, no âmbito da declaração da situação de calamidade.