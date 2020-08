Os dois meses de férias dos deputados vão ser aproveitados com a realização das jornadas parlamentares pelos partidos políticos representados na Assembleia Nacional, bem como com a fiscalização das acções do Executivo.

Segundo uma fonte da Assembleia Nacional que prestou a informação esta segunda-feira, 17, ao Novo Jornal, devido à pandemia da covid-19, os quatro partidos representados na Assembleia Nacional (MPLA, UNITA, CASA-CE e PRS) poderão realizar as suas jornadas parlamentares na capital do País.

"Os deputados retidos nas províncias deverão acompanhar as actividades das jornadas parlamentares por videoconferência", disse a mesma fonte, salientando que os mesmos também farão a fiscalização das acções do Executivo nas respectivas regiões.

Para a fonte, enquanto durarem as férias, a Comissão Permanente é o órgão da Assembleia Nacional que vai funcionar em substituição do plenário, fora do período de funcionamento efectivo do parlamento, entre o termo de uma legislatura e o início de outra e nos intervalos previstos pelo regimento interno.

O MPLA e a oposição defendem que terão um papel extraordinário no início do ano parlamentar, que terá lugar no dia 15 de Outubro deste ano, no sentido de melhorar e vitalizar o hemiciclo, de forma a dar um maior contributo para que o País atinja a estabilidade necessária.

Para o líder do grupo parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, o seu partido "sempre se comprometeu a trabalhar para que a Assembleia Nacional desempenhe um papel responsável, actuante e participativo para cumprir melhor a função legislativa, de controlo e fiscalização dos actos do Executivo".

"Os deputados do MPLA vão continuar a assumir, no próximo ano legislativo, um papel fundamental na fiscalização das acções do Executivo e cumprir outros compromissos", frisou.

A UNITA, na voz do seu deputado Raul Danda, espera que no próximo ano legislativo a Assembleia Nacional cumpra o seu papel de órgão de soberania, dando respostas a questões de interesse comum.

Recorda-se que a Assembleia Nacional encerrou, sexta-feira, 14, os trabalhos da IIIª Sessão Legislativa da IV Legislatura, durante a qual aprovou 99 diplomas: 44 leis publicados em Diário da República e 55 resoluções, entre Outubro de 2019 e Agosto de 2020.