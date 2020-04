Os 20 mil milhões de kwanzas serão distribuídos pelas "Unidades Orçamentais com necessidades inerentes" ao objecto do decreto publicado no Diário da República do dia 01 de Abril", ou seja, a "implementação de mecanismos e medidas para prevenir e conter a transmissão e expansão" da doença.

Os 20 mil milhões servirão também para que sejam criadas as "condições mínimas indispensáveis para o combate da pandemia", lê-se no documento.

Angola regista 8 casos confirmados de Covd-19, cinco dos quais estão sob acompanhamento médico, dois morreram e um recuperou totalmente.

O País vive, desde o dia 27 de Março, em estado de emergência, ferramenta legal para lutar contra a pandemia do novo coronavírus Covid-19, estando agora disponíveis um conjunto de medidas extraordinárias como, por exemplo, o recurso às forças de segurança para obrigar as pessoas a não deixarem as suas casas ou ainda a requisição de serviços prestados por entidades privadas.

O estado de emergência dura até 11 de Abril.