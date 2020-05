Agora, depois de ouvido o Conselho da República, cabe à Plenária da Assembleia Nacional ser consultada para que depois seja publicado o decreto presidencial que definirá os contornos de novo período do estado de emergência.

De acordo com uma nota da Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa do Presidente da República, esta reunião deverá terminar com a divulgação de um comunicado.

João Lourenço tinha convocado o Conselho da República em Março, antes da declaração do estado de emergência.

Entre as recomendações dos Conselheiros, de acordo com o comunicado lido no final da reunião, o País deveria reforçar o controlo das fronteiras e realizar testes a todos os que chegassem de países com circulação comunitária do vírus, reforçar a vigilância epidemiológica, fortalecer e organizar as unidades de saúde, e garantir o acesso à água potável em todo o País durante o período de confinamento, e ainda garantir o impedimento da concentração de um elevado número de pessoas, nomeadamente nos mercados.

Entre os Conselheiros de João Lourenço estão, para além das personalidades que lideram órgãos do Estado, dos tribunais ao Parlamento, os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar e ainda individualidades da sociedade civil escolhidas pelo Chefe de Estado.