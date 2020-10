"Muito se tem falado sobre a realização ou não das eleições autárquicas ainda este ano e não me parece que seja justo dizer que as eleições foram adiadas, porque nunca foram marcadas", disse João Lourenço, lembrando que várias leis já foram aprovadas mas ainda não está concluído o pacote legislativo.

O Chefe do Governo garantiu que "todos estão interessados" na realização das autárquicas, que farão "emergir um novo tipo de poder que com certeza vai aliviar, em muito, o peso da responsabilidade que hoje recai sobre o Estado na resolução dos problemas quotidianos que afligem o cidadão", sublinhando que "todos, desde o executivo, ao Parlamento, partidos políticos, a Comissão Nacional Eleitoral e sociedade civil, são responsáveis pela criação das condições necessárias para garantir o sucesso deste processo".

"O Executivo, o Parlamento, os partidos políticos, a Comissão Nacional Eleitoral, a sociedade civil, todos temos tarefas por realizar para garantir o sucesso deste processo que hoje está mais próximo de se concretizar do que antes de 2018, porque pelo menos temos algo de concreto feito, temos já aprovadas uma boa parte das leis necessárias", sublinhou.

"Acredito que todas as instituições aqui citadas são idóneas a ponto de não defenderem a realização das eleições antes do fim do corrente ano, por que seria irrealista e de uma grande irresponsabilidade", destacou ainda sobre as eleições autárquicas que têm sido apontadas pela oposição e pela sociedade civil como prioritárias.