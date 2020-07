O Governo pediu ajuda à estação portuguesa de televisão SIC para tentar localizar cerca de 200 crianças que estarão num barracão nos arredores de Luanda, "num estado de saúde que inspira cuidados, algumas com aparente desnutrição grave e alto grau de vulnerabilidade social, completamente desprotegidas".O apelo do Governo angolano foi feito em comunicado, depois de o canal de televisão português ter divulgado a reportagem "Os meninos de Kassanje", com base numa denúncia feita pela associação Pedacinho do Céu, localizada em Olhão, Portugal. Em declarações ao Novo Jornal, o comandante municipal de Viana, Gabriel Capusso, revelou que a Polícia Nacional está também a tentar contactar um dos promotores da denúncia, Hélder Silva, para procurar saber mais pormenores, depois de ontem, quarta-feira, 29, uma delegação multi-sectorial, integrada pelas ministras da Saúde e da Família e Promoção da Mulher, agentes dos Serviços de Investigação Criminal (SIC) e quadros do Ministério da Justiça e Direitos Humanos ter estado no Bairro da Estalagem, em Viana, onde não encontrou qualquer vestígio das crianças.

No comunicado, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social diz ter tomado conhecimento "de uma matéria veiculada por uma estação de televisão portuguesa na última terça-feira", e pede à estação, "que afirma levar a cabo uma investigação sobre o assunto, que partilhe com as autoridades angolanas as informações de que tenha conhecimento e que possam facilitar a localização das referidas crianças, para que sejam salvas".

"Para qualquer cidadão angolano que conhece o valor da solidariedade, as imagens apresentadas são chocantes e exigem uma pronta intervenção", lê-se na mesma nota.

No entanto, o Governo afirma também que os dados na sua posse revelam que, "em princípio, tal situação não corresponde à verdade"

De acordo com a televisão SIC, a associação que fez a denúncia recusou dar a localização do barracão e não contactou qualquer organização ou entidade angolana.

Na página da associação portuguesa no Facebook multiplicam-se os pedidos para que seja revelada a localização do barracão referido na reportagem, contudo, um membro da Pedacinho do Céu tem respondido que "a localização não foi divulgada na reportagem por questões de segurança, mas uma ONG portuguesa já foi contactada para prestar toda a ajuda necessária incluindo cuidados médicos", sem revelar, no entanto, qual a Organização não Governamental contactada.

Nas redes sociais circula já uma petição em que é exigida acção imediata das organizações locais e internacionais para localizar e salvar as 200 crianças, bem como uma investigação da responsável pela associação evangélica Pedacinho do Céu, em Olhão, assim como de Hélder Silva, um angolano que na reportagem pede ajuda para as crianças, sem, no entanto, revelar onde está o barracão.

Em Angola, a desnutrição está relacionada com 45 por cento das mortes infantis. Dados do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos três anos, a fome matou mais de 7.880 crianças menores de cinco anos.