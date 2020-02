O Chefe de Estado justifica a actualização do grupo de trabalho, a ser supervisionado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, e coordenado pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Ana Paula Elias, com a "necessidade de se assegurar a conclusão" das obras, "do respectivo apetrechamento, e da formação dos recursos humanos para a inauguração e funcionamento do Museu/Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário".

A este grupo de trabalho Interministerial compete elaborar um memorando detalhado sobre o estado da obra do Museu/Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário de Luanda, apresentar uma proposta de cronograma de acções a desenvolver para a conclusão da obra e o seu apetrechamento, e acompanhar a conclusão da obra de empreitada e participar na identificação do tipo de equipamento necessário para o seu apetrechamento.

Compete igualmente apresentar uma proposta de modelo de gestão, incluindo um projecto de Estatuto Orgânico, e elaborar um plano de selecção, recrutamento e formação de recursos humanos a integrar nos quadros da instituição.

O grupo de trabalho interministerial tem o prazo de 30 dias para apresentar, ao Presidente da República, o resultado do seu trabalho.

O Museu/Centro de Ciência e Tecnologia e Aquário está programado desde 2011, com mais do que uma actualização, durante a governação de José Eduardo dos Santos, do grupo de trabalho encarregado de levar a cabo a sua concretização.