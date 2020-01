"É possível", afirmou Isabel dos Santos, em resposta a uma pergunta do jornalista da RTP que se deslocou a Londres para entrevistá-la.

A empresária admitiu a possibilidade de concorrer ao lugar que durante 38 anos foi ocupado pelo seu pai depois de dizer que fará tudo o que tiver de fazer para "defender e prestar os serviços" ao seu País, declarando que está a ser alvo de perseguição judicial em Angola para ser neutralizada politicamente.

O Tribunal Provincial de Luanda decretou, no final de Dezembro, o arresto preventivo de contas bancárias pessoais da empresária Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo, e do presidente do Banco de Fomento de Angola (BFA), Mário Leite da Silva, para além de congelar as contas de várias empresas nas quais detêm participações, nomeadamente nos bancos BIC e BFA, e nas empresas UNITEL, ZAP, FINSTAR, Cimangola, CONDIS, Continente Angola e SODIBA.

Isabel dos santos tem negado as acusações, dizendo não compreender "nem se conformar com este enquadramento num Estado de Direito democrático como é Angola" e afirmando que pretende "opor-se a cada uma destas alegações em sede e tempo próprio nos termos estabelecidos na lei angolana".