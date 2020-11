Jovens manifestantes descartam diálogo com JLo e prometem voltar a manifestar-se no dia 10 de Dezemebro, data da fundação do MPLA.

Um grupo de jovens manifestantes revela ter sido convidado pelo Presidente da República, João Lourenço, para diálogo, em virtude das manifestações que têm sido levadas a cabo contra as políticas de governação, incentivadas pela pobreza, desemprego e não-realização das eleições autárquicas, agendadas inicialmente para este ano.

Segundo um dos integrantes e rosto mais visível das manifestações, Benedito Jeremias, o convite do Presidente da República foi dado a conhecer pela responsável do Gabinete de Cidadania do MPLA, Anabela Dinis, durante um encontro realizado no dia 7 de Novembro, às 20 horas, numa das unidades hoteleiras da cidade capital.

No referido encontro, além de Benedito Jeremias, fizeram parte outras figuras afectas a outras alas da manifestação, que citam a dirigente do MPLA como tendo desaconselhado a realização de protestos, por estar a tirar o sono às autoridades pelas consequências que estão a causar no País.

"Ela disse-nos que estamos a tirar o sono devido à situação que estão a criar no País e no partido, por isso queremos conversar convosco para saber o que se passa de concreto. Sabemos que algum partido político está por detrás disso, sobretudo a UNITA", disse o activista Benedito Jeremias, tendo afirmado, igualmente, que Anabela Dinis exigiu que "fôssemos ter com o Presidente da República, João Lourenço, conforme a sua orientação.

Benedito Jeremias alega terem sido, igualmente, aliciados com residências e emprego, pelo que o grupo de jovens declinou, argumentando que as casas orientadas pelo Presidente ao Conselho Nacional da Juventude devem ser atribuídas a jovens com transparência e não em surdina.

