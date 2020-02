Deste modo, são esperados na capital angolana os Chefes de Estado Félix Tshisekedi, da RD Congo, Paul Kagame, do Ruanda, e Yoweri Museveni, do Uganda, indica uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República, João Lourenço.

A Cimeira Quadripartida, uma iniciativa do Presidente angolano, é a terceira apadrinhada por João Lourenço, depois de já o ter feito a 12 de Julho e 21 de Agosto de 2019.

A última Cimeira teve por objectivo consolidar e confirmar os entendimentos alcançados entre o Uganda e o Ruanda, aquando da Primeira Reunião, pelo que os Estadistas aproveitaram para trocar pontos de vista sobre o reforço das suas relações políticas, diplomáticas, económicas e culturais.

Os Chefes de Estado do Ruanda e do Uganda saudaram os esforços do Presidente angolano, coadjuvado pelo seu homólogo da República Democrática do Congo, na busca de uma solução pacífica, dentro do espírito do Pan-Africanismo e da integração regional, para resolução do diferendo entre os dois países.