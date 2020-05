A Assembleia Nacional suspendeu, por motivos de doença, os mandatos dos deputados da bancada parlamentar do MPLA, Fernando Faustino Muteka e Kundi Paihama.

Em substituição, a Assembleia Nacional aprovou a movimentação dos deputados José Carvalho da Rocha, antigo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, e Manuel Domingos Taby, que vão ocupar os seus assentos na Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

O actual secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares, Fernando Bartolomeu Cativa, suspendeu também o seu mandato por exercer um cargo público, incompatível com a função de representante do povo.

A vaga deixada pelo político foi ocupada por Virgílio da Ressurreição Bernardo Tyova (MPLA), antigo governador provincial do Cunene, que retoma o seu mandato passando a integrar a Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos.