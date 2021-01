O comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo de Almeida, ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que surgiram as mortes e feridos no âmbito de uma acção autonomista organizada pelo Movimento Protectorado Lundsa Tchokwe, na madrugada de Sábado.

O porta-voz da Polícia Nacional (PN), comissário Orlando Bernardo, fez saber que este inquérito visa nos próximos dias, apurar ao detalhe o que sucedeu naquele momento em que, segundo a PN, cerca de 300 elementos do Movimento, armados com espingardas-automáticas, caçadeiras e catanas, invadiram a esquadra da polícia do Cafunfo para ali colocar a bandeira dos autonomistas numa acção ilegal e violenta contra as forças da ordem.

Esta versão é contrariada pelos lideres do Movimento, que alegam ter-se tratado de uma manifestação pacífica e sem a presença de quaisquer armas.

Orlando Bernardo, nas declarações que fez na TV Zimbo disse mesmo que os elementos independentistas estavam convencidos, por acção de dois feiticeiros locais, que eram imunes às armas das forças de segurança devido a artes mágicas, cujas balas não os poderiam trespassar.

Como o Novo Jornal noticiou, A Polícia Nacional (PN) fala em quatro mortos e vários feridos mas fontes citadas a partir da Lunda Norte próximas do Movimento Protectorado da Lunda Tchokwe admitem mais de uma dezena de vítimas mortais naquilo que é mais uma acção de reivindicação autonomista deste movimento. Versões contraditórias apontam para protesto armado, segundo a polícia, pacífico e legal, de acordo com o Movimento.

Segundo o relato da polícia, através do seu departamento de comunicação da Lunda Norte, na madrugada de Sábado, cerca de 300 elementos ligados ao Movimento Protectorado Lunda Tchokwe, armados com espingardas automáticas AKM, de caça e armas cortantes e engenhos explosivos artesanais, procuraram invadir a esquadra da vila do Cafunfo-Cuango.

Ali, ainda segundo a polícia, procuraram colocar uma bandeira do seu movimento, tendo, nesta acção, ferido dois oficiais, um da PN e outro das Forças Armadas Angolanas, tendo igualmente resultado na morte de quatro destes elementos e ferimentos em cinco, dois destes acabaram por sucumbir posteriormente já em tratamento hospitalar.

Fontes citadas a partir da Lunda Norte por vários media nacionais e internacionais apontam para a morte de pelo menos 14 pessoas e cerca de duas dezenas de feridos graves, embora estas informações careçam de informação mais detalhada.

A polícia denomina esta acção do Movimento Tchokwe como um "acto de rebelião", sendo mais uma das muitas que nos últimos anos é organizada por este movimento autonomista que reivindica a autonomização das Lundas face ao poder central de Luanda, ao qual as autoridades nacionais dedicam especial atenção em matéria de segurança e "intelligentsia", sendo comuns as detenções dos seus lideres ou simples elementos de base.

Recorde-se que a versão dos dirigentes do Movimento aponta para uma outra realidade no terreno, nomeadamente a ausência de armas entre os elementos que se manifestavam na madrugada/manhã de Sábado

Citado pela imprensa, José Mateus Zecamutchima, presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, as forças de segurança avançaram contra os manifestantes quando estes se dirigiam para o local marcado para a concentração, tendo negado qualquer tentativa de ocupação da esquadra da PN no Cafunfo, tendo a manifestação sido precedida de uma informação ao governo provincial como a lei determina.