Como o Novo Jornal esteve a acompanhar no local, as forças de segurança procuraram demover os manifestantes detendo mais de duas dezenas antes do início da marcha, e dispersando os restantes através do disparo de granadas de gás lacrimogéneo. Foram ainda ouvidos tiros.

A partir da área da Estatua do Motorista, na Avenida Deolinda Rodrigues, era possível, cerca das 11:20 desta quinta-feira, 04 de Fevereiro, dia do início da luta armada e feriado nacional, assistir a "muita confusão" como o Novo Jornal acompanhava no local.

Era ainda possível perceber que o número de efectivos da polícia no local, seguramente mais de uma centena, permitia às autoridades controlar o decurso desta manifestação sem necessidade de uso de força desproporcional para conter os entre 150 e 200 jovens que saíram à rua para exigir a alternância no poder que é detido desde 1975 pelo MPLA.

Para este dia que marca o 60º aniversário do início da luta armada em Angola, um grupo de jovens de uma denominada Sociedade Civil Contestatária, agendou a manifestação nas ruas de luanda para exigir a saída do MPLA do poder porque 45 anos "é muito".

"45 Anos é muito, MPLA fora" surge como o lema desta manifestação, tendo um dos organizadores afirmado que em todo este tempo de governação a vida dos angolanos "só piorou", sublinhando a questão do desemprego e a má qualidade da educação e da saúde.