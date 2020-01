A informação é avançada pela Angop, que escreve que de Manuel Pereira da Silva venceu o concurso público curricular para o cargo ocupado até agora por André da Silva Neto, que cumpriu dois mandatos desde 2012.

Manuel Pereira da Silva ganhou a corrida ao cargo de presidente da CNE com 87 pontos num concurso em que participaram Sebastião Diogo Jorge Bessa, Agostinho António Santos e Avelino Yululu, que tiveram 61, 54 e 48 pontos, respectivamente.

O novo responsável máximo da CNE foi, até à data, presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda.

O processo que levou à escolha do novo presidente da CNE foi aberto em Março do ano passado e foi marcado por reclamações, providências cautelares e acções interpostas por um dos candidatos, que não tiveram provimento quer do CSMJ, quer do Tribunal Supremo.

À CNE compete organizar, executar, coordenar e conduzir os processos eleitorais, elaborar a sua proposta de orçamento e remetê-la ao Executivo, promover o esclarecimento objectivo dos cidadãos, dos candidatos, dos partidos políticos e das coligações de partidos políticos, acerca das operações eleitorais; publicar os resultados das eleições gerais e dos referendos.