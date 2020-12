O antigo director do GRECIMA, Manuel Rabelais, começa a ser julgado pelo Tribunal Supremo (TS) na próxima quarta-feira, dia 09, por crime de peculato, soube o Novo Jornal junto de uma fonte judicial.

O ex-responsável pela comunicação institucional do governo de José Eduardo dos Santos é acusado também pelo crime de violação das normas de execução orçamental do instinto GRECIMA entre os anos 2016 e 2017.

Segundo a fonte da Câmara Criminal do TS, a sessão de julgamento do ex-ministro da Comunicação Social e deputado (suspenso) à Assembleia Nacional terá início às 09:00, do dia 09.

De recordar que Manuel Rabelais viu aprovada pelo Parlamento a suspensão do seu mandato e a consequente perda de imunidades no dia 27 de Outubro.

Além do ex-ministro da Comunicação Social, está igualmente arrolado no processo, como arguido, Hilário Santos, então assistente-administrativo do GRECIMA.