Jofre Van-Dúnem Júnior, foi hoje exonerado do cargo de ministro do Comércio em decreto hoje publicado pelo Presidente da República.

Noutro decreto, João Lourenço nomeou Victor Francisco dos Santos Fernandes para o cargo de Ministro do Comércio.

Este é o segundo dia consecutivo com exonerações de ministros do Executivo de João Lourenço.

Na segunda-feira, Presidente da República exonerou Jesus Faria Maiato, do cargo de Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e Ana Paula Tuavanje Elias, do cargo de Ministra da Educação e ainda Manuel de Jesus Moreira, do cargo de Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social.

Na mesma ocasião, mas noutros decretos, João Lourenço nomeou Teresa Rodrigues Dias, para o cargo de Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e Luísa Maria Alves Grilo, para o cargo de Ministra da Educação.

Pedro José Filipe foi nomeado para o cargo de Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social.

Estas alterações foram todas justificadas com a conveniência de serviço.