O MPLA reúne entre hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira,11, deputados, dirigentes, ministros da área social do Governo e a sociedade civil, sob organização do secretariado do Bureau Político (BP), para discutir os programas sociais inseridos no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022.

Este encontro, que vai ter lugar no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, visa, segundo nota do BP do MPLA recebida pelo Novo Jornal, "divulgar a implementação dos diversos Programas do Sector Social" contidos no PDN junto dos órgãos intermédios e organizações de base do partido.

"Com o encontro, o MPLA pretende transmitir orientações aos seus Organismos Intermédios e Organizações de base, no sentido de reforçar o apoio político à implementação dos Programas do Sector Social inseridos no PDN 2018-2022", especifica ainda a nota.

Nestes dois dias de trabalhos vão estar presentes os vários ministros do sector social do Executivo de João Lourenço, cabendo-lhes apresentar e "fazer o ponto de situação da execução dos projectos inseridos nos respectivos departamentos ministeriais".

Nos trabalhos vão estar ainda membros do BP do MPLA, do Comité Central, deputados da sua maioria parlamentar e ainda, como convidados, "representantes de organizações da sociedade civil, entidades religiosas, jornalistas e académicos".