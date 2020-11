A proposta do Orçamento Geral de Estado (OGE) 2021 «sofreu mexidas» nas despesas dos projectos de investimentos públicos centrais da Presidência da República, tendo a rubrica Estudo e Construção da Biblioteca da Presidência da República «desaparecido» do actual documento disponível no site do Ministério das Finanças (MINFIN), passando os quase 3,2 mil milhões kwanzas a ela designada a ser atribuído à rubrica Estudo e Construção de Infraestruturas para Acomodação do Património da Presidência, item que anteriormente não constava nas despesas, constatou o Novo Jornal.

De 30 de Outubro até terça-feira última, a proposta do OGE para o próximo ano previa investir mais dinheiro na construção da Biblioteca da Presidência da República do que no combate à malária e à desnutrição, duas das principais causas de morte de crianças menores de cinco anos no País.

Paradoxalmente, na tarde de quarta-feira, 4, quem clicasse para ter acesso ao orçamento preliminar 2021 no site do MINFIN recebia como mensagem "página em construção", o que viria a estar disponível apenas no final do mesmo dia, mas já com alterações naquela rubrica, segundo verificou o Novo Jornal.

O documento passou a exibir uma marca de água na horizontal com a descrição preliminar, sendo que a rubrica da Biblioteca passou a designar-se por Estudo e Construção de Infraestruturas para a Acomodação do Património da Presidência da República, ao passo que o item Arquivo geral da Presidência da República deu lugar à rubrica Reabilitação do Edifício dos Serviços Gerais da Presidência. Em todos estes casos, no entanto, os valores mantiveram inalterados.

